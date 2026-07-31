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Ghazipur News: राजकीय प्राचार्य अनिता हुई सेवानिवृत्त, डा. शंभू शरण को मिली जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर के राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य अनीता कुमारी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गईं। उन्होंने उच्च शिक्षा में 28 वर्षों की सेवा दी। अब डॉ. शंभू शरण प्रसाद प्रभारी प्राचार्य हैं। इस अवसर पर शिक्षकों ने अनीता कुमारी को याद करते हुए एक भव्य सेवा समारोह का आयोजन किया।

Ghazipur News: राजकीय प्राचार्य अनिता हुई सेवानिवृत्त, डा. शंभू शरण को मिली जिम्मेदारी

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गयी। उन्होने करीब उच्च शिक्षा में 28 वर्ष तक लगातार सेवा दी है। अब प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी वरिष्ठतम आचार्य डा. शंभू शरण प्रसाद को दी गयी है। पूर्व प्राचार्य अनिता कुमारी वर्ष 1998 में उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालय रामपुर में संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात हुई थी। जिसके बाद स्थानांतरित होकर अक्टूबर 2001 में राजकीय महिला महाविद्यालय गाजीपुर में पहुंची। बीते एक मार्च 2024 में महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य बनी और इस पद पर दो वर्ष पांच माह तक कार्यरत रही।

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इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्राचार्य प्रोफेसर अनीता कुमारी की सेवाओं को याद करते हुए उनका भव्य सेवा संपूर्ति समारोह मनाया गया। सभी साथी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने आपके कार्यकाल की सराहना करते हुए सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के डा. शिवकुमार, डा. विकास सिंह, डा. संगीता, डा. निरंजन कुमार, डा. शैलेंद्र कुमार, डा. हरेंद्र, डा. एकलाख, डा. नेहा कुमारी, डा. पीयूष सिंह, डा. मनीष सोनकर सहित अन्य मौजूद रहे। संचालन स्टाफ क्लब की सचिव डा. शशिकला जायसवाल और आभार ज्ञापन डा. आनंद चौधरी ने किया।

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