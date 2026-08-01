Ghazipur News: सेवानिवृत्त बीडीओ भीमराव प्रसाद को दी गई विदाई
Ghazipur News: जखनियां में खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्हें माल्यार्पण, स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यकाल में उनके द्वारा ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ विकास योजनाओं को लागू करने की सराहना की गई।
Ghazipur News: जखनियां। विकासखंड सभागार में शनिवार को खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह 'मसाला सिंह' ने उन्हें माल्यार्पण, स्मृति चिह्न, धार्मिक ग्रंथ और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भीमराव प्रसाद ने अपने कार्यकाल में ईमानदारी, सादगी और निष्पक्षता के साथ विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। अपने संबोधन में भीमराव प्रसाद ने कहा कि सरकारी सेवा का अंत निश्चित है, लेकिन सेवा काल में बने आत्मीय संबंध जीवनभर याद रहते हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उनके सौम्य व्यक्तित्व, प्रशासनिक दक्षता और कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर एडीओ पंचायत अशोक कुमार यादव सहित विकासखंड के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।