Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: सिधौना में तीन माह में शुरू होगी जलापूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: खानपुर के सिधौना गांव में 'हर घर नल, घर-घर जल' योजना का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीण नाराज हैं। 400 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। जिम्मेदारों ने निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Ghazipur News: सिधौना में तीन माह में शुरू होगी जलापूर्ति

Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सिधौना गांव में जल जीवन मिशन के तहत संचालित 'हर घर नल, घर-घर जल' योजना का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। करीब 400 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली इस योजना पर लगभग ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। सोमवार को जल निगम के अधिशासी अधिकारी शशिपाल ने गांव पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को तीन माह के भीतर पानी की टंकी, पंपिंग प्लांट और पाइपलाइन का शेष कार्य पूरा कर नियमित जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण उपेंद्रनाथ मिश्र ने योजना में हो रही देरी की शिकायत जलशक्ति मंत्री से की थी। इससे पहले ग्राम्य चौपाल के दौरान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला भी पाइपलाइन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अब तक केवल कुछ स्थानों पर नलों की टोटियां लगाई गई हैं और कार्य अधूरा है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतें अब 'जल सारथी ऐप' के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था को पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि तय समय में योजना पूरी होने पर उन्हें स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकेगी।----------

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।