Ghazipur News: सिधौना में तीन माह में शुरू होगी जलापूर्ति
Ghazipur News: खानपुर के सिधौना गांव में 'हर घर नल, घर-घर जल' योजना का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीण नाराज हैं। 400 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। जिम्मेदारों ने निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सिधौना गांव में जल जीवन मिशन के तहत संचालित 'हर घर नल, घर-घर जल' योजना का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। करीब 400 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली इस योजना पर लगभग ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। सोमवार को जल निगम के अधिशासी अधिकारी शशिपाल ने गांव पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को तीन माह के भीतर पानी की टंकी, पंपिंग प्लांट और पाइपलाइन का शेष कार्य पूरा कर नियमित जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण उपेंद्रनाथ मिश्र ने योजना में हो रही देरी की शिकायत जलशक्ति मंत्री से की थी। इससे पहले ग्राम्य चौपाल के दौरान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला भी पाइपलाइन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अब तक केवल कुछ स्थानों पर नलों की टोटियां लगाई गई हैं और कार्य अधूरा है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतें अब 'जल सारथी ऐप' के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था को पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि तय समय में योजना पूरी होने पर उन्हें स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकेगी।----------
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