Ghazipur News: झमाझम बारिश से मिली उमस से राहत, किसान के खिले चेहरा
Ghazipur News: गाजीपुर में बुधवार रात और गुरुवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। धूप से परेशान लोग रेलवे स्टेशन पर छाता लेकर आए। किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभदायक बताया, खासकर धान की खेती के लिए। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे सभी ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया।
Ghazipur News: गाजीपुर (दिलदारनगर)। बुधवार की देर रात और गुरुवार की सुबह से ही झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी राहत दे दिया है। बीते तीन दिनों से धूप और मौसम से जीना मोहाल हो गया है। गुरुवार की सुबह के समय दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्रियों में कोई छाता लेकर तो कोई बारिश में भीगते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचता दिखाई दिया। हालांकि बारिश के बावजूद यात्रियों की आवाजाही सामान्य बनी रही। इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसानों का कहना है कि धान सहित खरीफ की फसलों के लिए यह वर्षा बेहद लाभदायक साबित होगी।
उनका मानना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय-समय पर अच्छी बारिश होती रही तो खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी। बारिश के बाद पूरे क्षेत्र का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाओं और मौसम में आई ताजगी से लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की।
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