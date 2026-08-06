Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: झमाझम बारिश से मिली उमस से राहत, किसान के खिले चेहरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: गाजीपुर में बुधवार रात और गुरुवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। धूप से परेशान लोग रेलवे स्टेशन पर छाता लेकर आए। किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभदायक बताया, खासकर धान की खेती के लिए। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे सभी ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया।

झमाझम बारिश से मिली उमस से राहत, किसान के खिले चेहरा
झमाझम बारिश से मिली उमस से राहत, किसान के खिले चेहरा

Ghazipur News: गाजीपुर (दिलदारनगर)। बुधवार की देर रात और गुरुवार की सुबह से ही झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी राहत दे दिया है। बीते तीन दिनों से धूप और मौसम से जीना मोहाल हो गया है। गुरुवार की सुबह के समय दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे यात्रियों में कोई छाता लेकर तो कोई बारिश में भीगते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचता दिखाई दिया। हालांकि बारिश के बावजूद यात्रियों की आवाजाही सामान्य बनी रही। इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसानों का कहना है कि धान सहित खरीफ की फसलों के लिए यह वर्षा बेहद लाभदायक साबित होगी।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: मौसम का मिजाजः झमाझम बारिश हुई, मिली गर्मी से राहत

उनका मानना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय-समय पर अच्छी बारिश होती रही तो खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होगी। बारिश के बाद पूरे क्षेत्र का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाओं और मौसम में आई ताजगी से लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Ghazipur Rainfall अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।