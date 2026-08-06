Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: गिट्टी गिराने के दौरान रकसहां बाईपास रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: दिलदारनगर में दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर एक घंटे के लिए रेल पथ पर गिट्टी गिराने का कार्य किया गया। इसके कारण रकसहां बाईपास रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लंबे समय तक बंद रहने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। रेलकर्मियों ने स्थिति को संभाला और काम के बाद यातायात सामान्य कर दिया।

Ghazipur News: गिट्टी गिराने के दौरान रकसहां बाईपास रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम

Ghazipur News: दिलदारनगर। दानापुर-पीडीडीयू रेलखंड पर बुधवार को रेलपथ अभियंत्रण विभाग की ओर से डाउन लाइन पर गिट्टी गिराने का कार्य कराया गया। इसके लिए दोपहर 1:50 बजे से 2:50 बजे तक एक घंटे का ब्लॉक लिया गया। कार्य के दौरान मालगाड़ी से ट्रैक पर गिट्टी गिराई गई। इस बीच रकसहां बाईपास रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लंबे समय तक बंद रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मालगाड़ी के गुजरने के बाद भी करीब 30 मिनट तक फाटक बंद रखा गया। इस दौरान रेलकर्मियों ने ट्रैक के किनारे गिरी गिट्टी को समतल करने का कार्य पूरा किया।

फाटक खुलते ही बाइक, कार और अन्य वाहनों की लंबी कतार धीरे-धीरे आगे बढ़ी, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। फाटक खुलने में हुई देरी से जाम में फंसे कुछ लोगों की रेलकर्मियों से हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि रेलकर्मियों ने लोगों को कार्य की जानकारी देकर स्थिति शांत कराई। दिलदारनगर रेलपथ के अवर अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि डाउन लाइन पर गिट्टी गिराने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे फाटक बंद रखा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान ट्रेनों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कार्य पूरा होने के बाद आवागमन सामान्य कर दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।