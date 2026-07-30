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Ghazipur News: रेबीज संक्रमित गाय के हमले से पांच लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: सैदपुर में एक गर्भवती गाय जो रेबीज से संक्रमित थी, ने कई वार्डों में लोगों पर हमला कर चार को गंभीर रूप से घायल किया। गाय को कुछ दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था। बाद में गाय की मौत हो गई, जिससे नगर में दहशत फैल गई और लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Ghazipur News: रेबीज संक्रमित गाय के हमले से पांच लोग घायल

Ghazipur News: सैदपुर। नगर में आवारा गोवंश की समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है। मंगलवार शाम रेबीज संक्रमित एक गर्भवती गाय ने नगर के कई वार्डों में जमकर उत्पात मचाया और पांच लोगों पर हमला कर बुधवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। घायलों में चार लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया गया कि गाय को कुछ दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे वह रेबीज से संक्रमित हो गई। मंगलवार को हालत बिगड़ने के बाद उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया और वह आक्रामक होकर लोगों पर हमला करने लगी।

गाय ने वार्ड-6 की निषाद बस्ती, वार्ड-14 और वार्ड-5 में लोगों को घायल किया। बुधवार को एक छात्रा पर भी हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद देर शाम उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नगर में दहशत फैल गई। लोगों ने प्रशासन से आवारा और बीमार पशुओं की निगरानी कर समय रहते कार्रवाई करने की मांग की है।

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