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Ghazipur News: जले ट्रांसफार्मर को बदले के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: लौलहा गांव में ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर के समय पर न बदले जाने पर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान मनोज की अगुवाई में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नया ट्रांसफार्मर लगाने और उसकी क्षमता बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

Ghazipur News: जले ट्रांसफार्मर को बदले के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लौलहा गांव स्थित गेट के पास जले ट्रांसफार्मर को समय पर न बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को ग्राम प्रधान मनोज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाने और उसकी क्षमता बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पावर हाउस का घेराव कर आंदोलन तेज किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले छह माह में तीन बार ट्रांसफार्मर जल चुका है। हर बार बदलने में देरी होने से गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उनका कहना है कि 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर पर करीब 125 बिजली कनेक्शन जुड़े हैं, जिससे लगातार ओवरलोडिंग होती है और ट्रांसफार्मर बार-बार जल जाता है। क्षमता बढ़ाने की मांग कई बार विभागीय अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार, 18 जुलाई को ट्रांसफार्मर जलने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। 22 जुलाई और फिर 26 जुलाई को पीआर जारी होने के बावजूद रविवार तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। प्रदर्शन में रामपलट, संजय यादव, जमुना यादव, अवधेश यादव, कमला यादव, नंदलाल यादव, पल्टन यादव, अच्छेलाल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

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