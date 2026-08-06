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Ghazipur News: विकास कार्यों में अनियमितता पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: देवकली ब्लॉक के खोजनपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कच्चे और कीचड़युक्त मार्ग पर धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान खींचा। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण पर भी सवाल उठाए और पूरी मामले की तकनीकी जांच की मांग की।

Ghazipur News: विकास कार्यों में अनियमितता पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Ghazipur News: सैदपुर। देवकली ब्लॉक के खोजनपुर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कच्चे और कीचड़युक्त मार्ग पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क को सरकारी अभिलेखों में इंटरलॉकिंग मार्ग के रूप में पूर्ण दिखाया गया है, वह मौके पर बनी ही नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में बनाए गए खड़ंजा मार्ग में भी घटिया गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की तकनीकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

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गांव निवासी सतीश यादव ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर मनरेगा कार्यों में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नाला खुदाई कार्य में मस्टर रोल जारी कर भुगतान दर्शाया गया, लेकिन मौके पर कार्य नहीं हुआ। विरोध में सतीश यादव, मुन्ना, भोला, मोहन, सिरपत, रामअवध सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। बीडीओ जमालुद्दीन ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द मौके का निरीक्षण कर जांच कराई जाएगी।

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