Ghazipur News: बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर का एसडीएम ने किया निरीक्षण
Ghazipur News: सैदपुर में श्रावण मास के पहले सोमवार पर बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया ने मंदिर और गंगा घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा, साफ-सफाई और पेयजल व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
Ghazipur News: सैदपुर। श्रावण मास के पहले सोमवार पर बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया ने गंगा किनारे स्थित अतिप्राचीन मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर, गंगा घाट, प्रवेश-निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए नाव, गोताखोर, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और खतरनाक स्थानों पर रोक लगाने को कहा।
नगर पंचायत को सफाई, कूड़ेदान, शौचालय और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ईओ अर्जुन राजभर, कोतवाल अनिल सिंह और चेयरमैन प्रतिनिधि अमन सोनकर मौजूद रहे।
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