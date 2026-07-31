Ghazipur News: केबल फॉल्ट से दो वार्डों की बिजली गुल
Ghazipur News: दिलदारनगर के वार्ड 10 में गुरुवार को भूमिगत केबल में फॉल्ट से केबल बॉक्स जल गया, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। 12 घंटे तक बिजली न रहने से लोगों को गर्मी और पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने नई केबल बॉक्स मंगवाकर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है।
Ghazipur News: दिलदारनगर। नगर पंचायत के वार्ड 10 स्थित डोम डेरवा के पास गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे भूमिगत केबल में फॉल्ट आने से केबल बॉक्स जल गया। इससे वार्ड 10 और 11 की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 12 घंटे तक बिजली न रहने से लोगों को गर्मी और पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। अवर अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय से नया केबल बॉक्स मंगवाया गया है और केबल की मरम्मत का कार्य जारी है। जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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