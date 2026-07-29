Ghazipur News: चार दिन से फुंका ट्रांसफॉर्मर, उसिया गांव अंधेरे में; ग्रामीणों ने जताया रोष

Ghazipur News: दिलदारनगर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के उसिया गांव में पिछले चार दिनों से 63 केवीए का विद्युत ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। शासन के निर्देशों के अनुसार जले हुए ट्रांसफॉर्मर को 24 घंटे के भीतर बदलना अनिवार्य है, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी नया ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया। इससे ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से गांव के सैकड़ों परिवार उमस भरी गर्मी और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली न होने से घरेलू कामकाज, पेयजल व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

रात के समय लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीण रजनीश प्रजापति, सोनू राय और कदिर राईन ने बताया कि इसी 63 केवीए ट्रांसफॉर्मर से गांव के सैकड़ों घरों में बिजली आपूर्ति होती है। चार दिनों से बिजली न रहने से लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से शीघ्र नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। इस संबंध में अवर अभियंता ने बताया कि नया ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।