Ghazipur News: 33 केवी केबल बॉक्स में ब्लास्ट से चार घंटे ठप रही बिजली
Ghazipur News: सैदपुर में भाजपा कार्यालय के पास 33 केवी के केबल बॉक्स में ब्लास्ट होने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। लोगों को भीषण उमस के बीच चार घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा। विद्युत विभाग ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया और शाम सामान्य आपूर्ति बहाल की।
Ghazipur News: सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के भाजपा कार्यालय के समीप स्थित 33 केवी मेन सप्लाई के केबल बॉक्स में गुरुवार दोपहर अचानक ब्लास्ट होने से पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। भीषण उमस के बीच बिजली गुल होने से लोगों को करीब चार घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि दोपहर करीब 1:30 बजे केबल बॉक्स जल जाने के कारण बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। इसके चलते सैदपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कराया। अवर अभियंता दीपक कुमार बिजलीकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।
खराब केबल बॉक्स को बदलने और लाइन को सुरक्षित तरीके से चालू करने में करीब चार घंटे का समय लगा। इसके बाद शाम करीब साढ़े 5 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। विभाग ने उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। बिजली बंद रहने से बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में लोगों को काफी परेशानी हुई। गर्मी और उमस में पंखे-कूलर बंद होने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गईं।
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