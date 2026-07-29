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Ghazipur News: बाइक मैकेनिक की हत्या में तीन धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: जमानियां के सब्बलपुर कलां गांव में बाइक मैकेनिक विजय उर्फ भोला बिंद की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्हें हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, मोटरसाइकिल और खून से सने कपड़े मिले। सभी आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

Ghazipur News: बाइक मैकेनिक की हत्या में तीन धराए

Ghazipur News: जमानियां, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस ने सब्बलपुर कलां गांव में हुए बाइक मैकेनिक विजय उर्फ भोला बिंद की हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा। नाबालिग को बाल सुधार गृह तो अन्य दो को जेल भेज दिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए दो चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और खून से सने शर्ट्स बरामद किए गए। कोतवाल राम सजन नागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार को भैदपुर से बहादुर जाने वाली नहर पुलिया के पास से मैकेनिक हत्याकांड में शामिल तीन को पकड़ा गया।

इसमें एक आरोपी नाबालिग है। वहीं अन्य दो आरोपियों की पहचान परशुरामपुर टोकवा निवासी विशाल पासी पुत्र रामकेवल और हरपुर, थाना जमानियां निवासी अंश सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह यादव है। तीनों ने हत्या करने की बात स्वीकार की है। उनके पास से घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल, दो शर्ट, 4 मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया।

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