Ghazipur News: 25 पाउच देशी शराब संग एक बंदी
Ghazipur News: गहमर पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एक तस्कर से 25 पाउच अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। सब इंस्पेक्टर शिवप्रसाद पाण्डेय के अनुसार, इस तस्कर का नाम सिन्टू कुमार यादव है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू की है।
Ghazipur News: बारा। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गहमर पुलिस ने शनिवार को एक तस्कर के पास से अवैध शराब बरामद कर जेल भेजा। सब इंस्पेक्टर शिवप्रसाद पाण्डेय ने बताया कि ग्राम भदौरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्त सिन्टू कुमार यादव पुत्र श्रीकान्त यादव को 25 पाउच अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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