Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: ग्राम प्रधान को गाली देने में दो पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: भड़सर गांव में ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया। प्रधान ने आरोप लगाया कि सड़क पर पानी जमा होने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा धान रोपने के दौरान उन युवकों ने अभद्र भाषा में टिप्पणियाँ कीं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

Ghazipur News: ग्राम प्रधान को गाली देने में दो पर एफआईआर

Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना के भड़सर गांव के ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने गांव के दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रधान विनोद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में सड़क पर पानी लगने की समस्या पर ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसको लेकर भड़सर निवासी अभिमन्यु राजभर, सूरज राजभर ने अभद्र भाषा एवं गालियां लिखकर कमेंट किया। बिरनो थानाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।