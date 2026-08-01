Ghazipur News: ग्राम प्रधान को गाली देने में दो पर एफआईआर
Ghazipur News: भड़सर गांव में ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया। प्रधान ने आरोप लगाया कि सड़क पर पानी जमा होने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा धान रोपने के दौरान उन युवकों ने अभद्र भाषा में टिप्पणियाँ कीं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना के भड़सर गांव के ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने गांव के दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रधान विनोद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में सड़क पर पानी लगने की समस्या पर ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसको लेकर भड़सर निवासी अभिमन्यु राजभर, सूरज राजभर ने अभद्र भाषा एवं गालियां लिखकर कमेंट किया। बिरनो थानाध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।
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