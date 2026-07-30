Ghazipur News: मोबाइल झपटमारी का आरोपी गिरफ्तार
Ghazipur News: खानपुर थाना पुलिस ने पोखरा गांव के पास मोबाइल झपटमारी के आरोप में वांछित आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
Ghazipur News: खानपुर। पोखरा गांव के पास हुई मोबाइल झपटमारी की घटना का खुलासा करते हुए थाना खानपुर पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार को बिछुड़नाथ मंदिर से पहले बभनौली मार्ग स्थित तिराहे के पास घेराबंदी कर साहिल पुत्र नुरे आलम निवासी लालमऊ, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।