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Ghazipur News: मोबाइल झपटमारी का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: खानपुर थाना पुलिस ने पोखरा गांव के पास मोबाइल झपटमारी के आरोप में वांछित आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

Ghazipur News: मोबाइल झपटमारी का आरोपी गिरफ्तार

Ghazipur News: खानपुर। पोखरा गांव के पास हुई मोबाइल झपटमारी की घटना का खुलासा करते हुए थाना खानपुर पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार को बिछुड़नाथ मंदिर से पहले बभनौली मार्ग स्थित तिराहे के पास घेराबंदी कर साहिल पुत्र नुरे आलम निवासी लालमऊ, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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