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Ghazipur News: दस खिलाडियों का खो खो में चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में नेहरू स्टेडियम में जिला खेल कार्यालय और जिला खो खो एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया गया। 33 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 10 का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी छह अगस्त को वाराणसी में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान प्रशिक्षक और क्रीड़ा अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Ghazipur News: दस खिलाडियों का खो खो में चयन

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। नेहरु स्टेडियम गोराबाजार में मंगलवार जिला खेल कार्यालय और जिला खो खो एसोसिएशन के सहयोग से खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें कुल 33 खिलाड़ियो ने प्रतिभाग किया। इसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियो में से 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी मण्डलीय चयन छह अगस्त को सुबह नौ बजे डा. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर,वाराणसी में चयन के लिए प्रतिभाग करेंगे। गाजीपुर ट्रायल्स में चयनित खिलाड़ियों में खो-खो प्रशिक्षक राधेश्याम सिंह यादव, प्रेमचन्द यादव, योगेन्द्र सिंह, तथा क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद उपस्थित रहे।

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