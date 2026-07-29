Ghazipur News: मंदरा धाम को कांवड़ यात्रा का आयोजन
Ghazipur News: जखनियां के अलीपुर मंदरा धाम में पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। यह यात्रा ददरी घाट गाजीपुर से शुरू होकर बाबा पंचेश्वर महादेव के गर्भगृह में जलाभिषेक करेगी। आयोजन का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में मंदरा धाम को विकसित करना है।
Ghazipur News: जखनियां। क्षेत्र के अलीपुर मंदरा धाम पर्यटन विकास समिति की बैठक बाबा पंचेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में पवित्र श्रावण मास में विशाल जन सरोकार सद्बुद्धि सर्व सिद्धि जन जागरण कांवड़ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। मंदिर संस्थापक परिवार की नौवीं पीढ़ी के सदस्य रविशंकर जायसवाल की पहल पर यह यात्रा ददरी घाट गाजीपुर से शुरू होकर मंदरा धाम पहुंचकर बाबा पंचेश्वर महादेव के गर्भगृह में जलाभिषेक करेगी। आयोजन का उद्देश्य मंदरा धाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जन जागरूकता फैलाना है। समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों से सहयोग की अपील की।
बैठक में मुख्य पुजारी विनोद शंकर पांडे, अशोक सिंह, सर्वानंद सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
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