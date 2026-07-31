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Ghazipur News: स्टेयरिंग फेल होने से पलटी पिकअप, बाल बाल बचा चालक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक पिकअप गाड़ी पलट गई। चालक विक्की साहू को मामूली चोटें आईं। सब्जियों को दूसरे वाहन से जखनियां पहुंचाया गया। हादसे का कारण गाड़ी का स्टेयरिंग फेल होना बताया गया। घटना के समय सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

Ghazipur News: स्टेयरिंग फेल होने से पलटी पिकअप, बाल बाल बचा चालक

Ghazipur News: गाजीपुर (सादात)। वाराणसी से सब्जी लेकर जखनियां जा रही एक पिकअप गाड़ी सादात थाना क्षेत्र के शिशुआपार स्थित अमरहिया कुटी के पास शुक्रवार की सुबह पलट गई। हादसे में पिकअप चालक विक्की साहू को मामूली चोटें आईं। मौके पर जुटे ग्रामीणों की मदद से सब्जी को दूसरी गाड़ी से जखनियां ले जाया गया। पिकअप चालक विक्की साहू ने बताया कि वह वाराणसी से आ रहा था, तभी अचानक गाड़ी का स्टेयरिंग फेल हो गया। तेज रफ्तार होने के कारण पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के दाएं तरफ गड्ढे में पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद दोबारा घूमकर विपरीत दिशा में सीधी खड़ी हो गई।

संयोग अच्छा रहा कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चालक का निजी चिकित्सक के यहां प्राथमिक उपचार कराया गया।दुर्घटना में पिकअप पर लदी भारी मात्रा में सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। ये सब्जियां जखनियां के व्यापारी सुरेंद्र गुप्ता की थीं, जो वाराणसी की चनुआ सट्टी और पहाड़िया सट्टी से खरीदकर जखनियां लाई जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बिखरी हुई सब्जियों को समेटने में मदद किया। बाद में दूसरी गाड़ी से सब्जी को जखनियां भेजा गया।

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