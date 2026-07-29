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Ghazipur News: ओवरलोड वाहनों से खराब हो रहीं सड़कें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर जिले में ओवरलोड वाहन सड़कों को समय से पहले खराब कर रहे हैं। सिंगल लेन सड़कों पर बालू और गिट्टी लदे ट्रकों की वजह से सड़कों की स्थिति बिगड़ रही है। अधिकारियों की लापरवाही और सीमित संसाधनों के कारण नियमित जांच नहीं हो पाती है।

Ghazipur News: ओवरलोड वाहनों से खराब हो रहीं सड़कें

Ghazipur News: गाजीपुर। जिले में समय से पहले सड़कें खराब होने के लिए ओवरलोड वाहन जिम्मेदार हैं। सिंगल लेन सड़कों पर बालू व गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रकें चलकर सड़कों की दशा को खराब कर दे रहीं है लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। खानापूर्ति के नाम पर परिवहन विभाग नेशनल हाइवे पर अभियान चलाकर इतिश्री कर लेता है। आम तौर पर सड़कों का निर्माण वाहनों के वजन क्षमता के लिहाज से किया जाता है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का भी प्रविधान है। लेकिन सीमित संसाधनों के कारण विभागों द्वारा नियमित जांच नहीं हो पाती है। लिहाजा ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है।

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