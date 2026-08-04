Ghazipur News: नए उपखंड अधिकारी ने पदभार संभाला
Ghazipur News: विद्युत वितरण उपखंड दिलदारनगर में नव नियुक्त उपखंड अधिकारी आदित्य कुमार मारकंडे ने कार्यभार ग्रहण किया। वह मछलीशहर से स्थानांतरित होकर यहां पहुंचे हैं। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति का भरोसा दिया।
Ghazipur News: दिलदारनगर। विद्युत वितरण उपखंड दिलदारनगर में नव नियुक्त उपखंड अधिकारी आदित्य कुमार मारकंडे ने कार्यभार ग्रहण किया। वे मछलीशहर से स्थानांतरित होकर यहां पहुंचे हैं। कार्यभार संभालने पर 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता सुरेश कुमार, कैशियर रामाशंकर भारती, नोडल अधिकारी संदीप मौर्या, मीटर सुपरवाइजर सुनील यादव, रामविलास सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।
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