Ghazipur News: बिजली उपभोक्ताओं के लिए हर बुधवार लगेगा मेगा समाधान कैंप
Ghazipur News: गाजीपुर में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नया कदम उठाया गया है। हर बुधवार को चार विद्युत वितरण खंड कार्यालयों में मेगा उपभोक्ता समाधान कैंप आयोजित होंगे, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसका उद्देश्य बेहतर सेवा और त्वरित समाधान प्रदान करना है।
Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर बिजली विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब प्रत्येक बुधवार को जिले के चारों विद्युत वितरण खंड कार्यालयों आमघाट, लालदरवाजा, सैदपुर और जमानियां में मेगा उपभोक्ता समाधान कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें उपभोक्ताओं की बिजली बिल में त्रुटि सुधार, बिल रिवीजन, खराब मीटर बदलने, विद्युत भार बढ़ाने, विद्युत चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण सहित अन्य समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि कैंप में विभाग के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए परेशान न होना पड़े।
उन्होंने जिले के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले इस समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं और समयबद्ध समाधान प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना और बिजली संबंधी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करना है।
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