Ghazipur News: पोखरी किनारे मिला व्यक्ति का शव
Ghazipur News: सेवराई के बसुका गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास पोखरी के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस की शिनाख्त प्रक्रिया जारी है, और मृतक की पहचान तथा मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे।
Ghazipur News: सेवराई, हिन्दुस्तान संवाद। गहमर थाना क्षेत्र के बसुका गांव में मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय के पास पोखरी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर गहमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त आसपास के लोगों से कराने का प्रयास किया लेकिन पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान और मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है।
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