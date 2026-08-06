Ghazipur News: कस्बा के नालों में जेसीबी से हटाई गई सिल्ट
Ghazipur News: जमानियां में नगर पालिका परिषद ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। जेसीबी मशीन और सफाई कर्मचारियों की मदद से बड़े और छोटे नालों की सफाई की जा रही है। यह प्रयास बरसात में सड़कों पर गंदा पानी जमा न होने के लिए है।
Ghazipur News: जमानियां। नगर पालिका परिषद ने कस्बा में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सड़कों के किनारे बने बड़े और छोटे नालों की सफाई जेसीबी मशीन और सफाई कर्मचारियों के सहयोग से कराई जा रही है। जेसीबी से नालों में जमी गाद, सिल्ट और कचरे को बाहर निकाला गया, जबकि संकरी गलियों और छोटी नालियों की सफाई कर्मचारियों ने की। निकाले गए मलबे को ट्रैक्टर-ट्रॉली से हटाया गया। अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि जल निकासी व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बरसात में सड़कों पर गंदा पानी न लगे।
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