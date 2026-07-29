Ghazipur News: नगर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान
Ghazipur News: जमानियां के नगर कस्बा और विभिन्न मोहल्लों में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर खाने का सामान छीनने, घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने और लोगों को घायल करने के मामले बढ़ रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन से बंदरों को सुरक्षित जगह पर ले जाने और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।
Ghazipur News: जमानियां। नगर कस्बा बाजार सहित विभिन्न मोहल्लों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों के झुंड राहगीरों से खाने-पीने का सामान छीन रहे हैं, घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं तथा विरोध करने पर लोगों को काटकर घायल भी कर रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में भय का माहौल है तथा कई घायलों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। बुद्धिरपुर, पठान टोली, पक्का बलुआ गंगा घाट, रेलवे स्टेशन और लोदीपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। अमन शांति एकता कमेटी के सरपरस्त नेसार खान वारसी सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि बंदरों की बढ़ती संख्या से बाजार और सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।
लोगों ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद से बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।
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