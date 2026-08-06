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Ghazipur News: घर से निकला छात्र लापता, गुमशुदगी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: 15 वर्षीय छात्र सत्यम राजभर पिछले बुधवार से लापता है। उसने साइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने बिरनो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सत्यम की तलाश जारी है।

Ghazipur News: घर से निकला छात्र लापता, गुमशुदगी दर्ज

Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना के दीदोहर ग्राम सभा के भीखनापुर निवासी 15 वर्षीय छात्र सत्यम राजभर उर्फ धोनी राजभर पुत्र विनोद राजभर पिछले बुधवार से रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता है। विनोद राजभर ने बताया कि सत्यम साइकिल लेकर किसी काम से घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मामले की सूचना बिरनो पुलिस को देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई है। बिरनो थाना प्रभारी अध्यक्ष पन्नेलाल यादव ने बताया कि तलाश की जा रही है।

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