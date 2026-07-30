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Ghazipur News: सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किया महादेव का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में सावन माह के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। भक्तों ने गंगाजल और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष गूंजे। कई भक्तों ने सावन के पहले दिन व्रत रखा और शिव की विशेष आराधना की।

Ghazipur News: सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने किया महादेव का जलाभिषेक

Ghazipur News: गाजीपुर। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगाजल और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचने लगे। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, दूध और अक्षत अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों के अलावा गांवों के प्राचीन शिवालयों में भी दिनभर दर्शन-पूजन का सिलसिला चलता रहा। मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से गूंज उठे। कई श्रद्धालुओं ने सावन के पहले दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विशेष आराधना की। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और परिवार के सुख, शांति एवं संतान की मंगलकामना की。

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श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्था

मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वयंसेवकों और मंदिर समितियों ने दर्शन-पूजन की समुचित व्यवस्था की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं, कांवर लेकर लौटे शिवभक्तों ने भी शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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भक्ति और आस्था का माहौल

सावन के पहले दिन जिलेभर में भक्ति और आस्था का वातावरण देखने को मिला। मंदिरों में पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है।

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले दिन भक्तों ने क्या किया?
भक्तों ने गंगाजल और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
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