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Ghazipur News: श्रावण के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: सैदपुर में श्रावण मास की शुरुआत पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ी। भक्तों ने बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। विदेशी बाबा के नेतृत्व में भक्तों ने स्नान-पूजन के बाद बाबा मार्कण्डेय महादेव धाम के लिए प्रस्थान किया और ढोल-नगाड़ों के साथ जयकारे लगाए।

Ghazipur News: श्रावण के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Ghazipur News: सैदपुर। श्रावण मास के पहले दिन गुरुवार को नगर सहित क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। घंटा-घड़ियाल की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने अतिप्राचीन बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर बेलपत्र, भांग-धतूरा, गन्ना और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के बूढ़ेनाथ महादेव, रंगमहल स्थित गौरीशंकर महादेव सहित अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। वहीं विदेशी बाबा के नेतृत्व में सैकड़ों शिवभक्तों ने बूढ़ेनाथ महादेव गंगा घाट पर स्नान-पूजन के बाद मां गंगा का जल लेकर पैदल कैथी स्थित बाबा मार्कण्डेय महादेव धाम के लिए प्रस्थान किया।

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इस दौरान भक्त ढोल-नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे।

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