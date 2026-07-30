Ghazipur News: श्रावण के प्रथम दिन शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Ghazipur News: सैदपुर में श्रावण मास की शुरुआत पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ी। भक्तों ने बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। विदेशी बाबा के नेतृत्व में भक्तों ने स्नान-पूजन के बाद बाबा मार्कण्डेय महादेव धाम के लिए प्रस्थान किया और ढोल-नगाड़ों के साथ जयकारे लगाए।
Ghazipur News: सैदपुर। श्रावण मास के पहले दिन गुरुवार को नगर सहित क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। घंटा-घड़ियाल की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने अतिप्राचीन बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर बेलपत्र, भांग-धतूरा, गन्ना और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के बूढ़ेनाथ महादेव, रंगमहल स्थित गौरीशंकर महादेव सहित अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। वहीं विदेशी बाबा के नेतृत्व में सैकड़ों शिवभक्तों ने बूढ़ेनाथ महादेव गंगा घाट पर स्नान-पूजन के बाद मां गंगा का जल लेकर पैदल कैथी स्थित बाबा मार्कण्डेय महादेव धाम के लिए प्रस्थान किया।
इस दौरान भक्त ढोल-नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।