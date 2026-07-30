Ghazipur News: ईश्वर पूजा से बढ़कर कर माता-पिता और गुरु का सम्मान
Ghazipur News: मंगल मैत्री सेवा मंडल ने अमरहिया कुटी पर मातृ-पितृ और गुरु पूजन समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि लोकगीत कवि मंगल यादव ने माता-पिता और गुरु के सम्मान को महत्व दिया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों ने बिरहा गायन प्रस्तुत किया। सूबेदार स्नेही ने सभी को सम्मानित किया और आभार व्यक्त किया।
Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। मंगल मैत्री सेवा मंडल की ओर से अमरहिया कुटी पर गुरुवार को मातृ-पितृ और गुरु पूजन समारोह और बिरहा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लोकगीत कवि मंगल यादव और विशिष्ट अतिथि डॉ. कमलेश यादव ने माता-पिता और गुरु के सम्मान को ईश्वर पूजा से बढ़कर बताया। इस दौरान वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और जौनपुर के कलाकारों ने शानदार बिरहा गायन प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के संयोजक सूबेदार स्नेही ने कलाकारों और अतिथियों को अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजू राहगीर, नंदलाल रवि, रमेश यादव, रामसकल घुरभारी, मोती लाल विश्वकर्मा, विजयी, प्रभुनाथ असलम, कवि साधना सरगम मौजूद रहे।
अंत में सूबेदार स्नेही ने आभार व्यक्त किया।
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