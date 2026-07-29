Ghazipur News: मातृ पितृ गुरु पूजा समारोह का आयोजन आज
Ghazipur News: मंगल मैत्री सेवा मंडल द्वारा 30 जुलाई को अमरहिया कुटी परिसर में मातृ पितृ गुरु पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकगीत गायक मंगल यादव होंगे। इसमें विशिष्ट अतिथि लोकगायक नंदलाल रवि और गायिका बिन्दू बावरी भी शामिल रहेंगी।
Ghazipur News: सादात। मंगल मैत्री सेवा मंडल के तत्वावधान में 30 जुलाई को अमरहिया कुटी परिसर में मातृ पितृ गुरु पूजा समारोह आयोजित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए आयोजक सूबेदार स्नेही ने बताया कि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकगीत गायक मंगल यादव और विशिष्ट अतिथि लोकगायक नंदलाल रवि तथा गायिका बिन्दू बावरी होंगे। साथ ही समता पीजी कालेज के पूर्व प्राचार्य कमलेश यादव, प्रधान रमेश यादव रहेंगे।
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