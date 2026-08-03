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Ghazipur News: ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: खानपुर के खिलाड़ियों ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 सोने, 7 चांदी और 4 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। आंचल यादव और अन्य खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। यह उपलब्धि क्षेत्र के लिए गर्व है।

Ghazipur News: ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक

Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में श्री मेघबरन सिंह स्टेडियम और दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में सुशांत कुमार, अमृत सिंह, आनंद कुशवाहा और खुशी सिंह शामिल रहे। वहीं आंचल यादव, ओम सिंह, अभिराज सिंह, अनुष्का कुशवाहा, सत्यम राजभर, नम्रता कुमारी और श्रेयांस कुमार गौतम ने रजत पदक हासिल किया। कृष, आयुष यादव, अजीत यादव तथा लक्ष्य प्रताप सिंह ने कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया।

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उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर आंचल यादव, नीतीश प्रजापति, लक्की भारद्वाज और अभिराज सिंह का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह, स्टेडियम प्रबंधक अनिकेत सिंह, जिला सचिव एवं कोच संजय भारद्वाज, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. अनुराग सिंह और रमाशंकर सिंह हिरण ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

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