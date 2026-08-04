Ghazipur News: सचिन सिंह यादव बने एनसीसी सेकेंड ऑफिसर
Ghazipur News: सचिन सिंह यादव बने एनसीसी सेकेंड ऑफिसर उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बचपन से भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा का सपना देखने वाले सचिन
Ghazipur News: जमानियां। तहसील के ग्राम गरुआ मकसूदपुर निवासी सचिन सिंह यादव ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), कामठी, नागपुर से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर एनसीसी सेकेंड ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बचपन से भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा का सपना देखने वाले सचिन ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया। वर्तमान में वे चंदौली जनपद स्थित सनबीम स्कूल, मुगलसराय में शिक्षक हैं और 91 यूपी बटालियन एनसीसी से जुड़े हुए हैं। अब वे एनसीसी सेकेंड ऑफिसर के रूप में कैडेटों को नेतृत्व, अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रसेवा की भावना के लिए प्रेरित करेंगे।
सचिन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, बड़े भाइयों, गुरुजनों, वरिष्ठ अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन और शुभचिंतकों को दिया। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गांव, जनपद, विद्यालय और एनसीसी का नाम प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। उनकी सफलता पर परिजनों, मित्रों, विद्यालय परिवार और एनसीसी अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं।
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