Ghazipur News: स्थापना दिवस को सफल बनाने हुई चर्चा
Ghazipur News: जखनिया में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सैदपुर शाखा के स्थापना दिवस के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित की गई। शाखा प्रबंधक चंचल कुमार ने ग्राहकों और अभिकर्ताओं के बीच विश्वास मजबूत करने के अवसर पर जोर दिया। कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी से अपील की गई।
Ghazipur News: जखनिया। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सैदपुर शाखा के स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर सीएलआईए की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक चंचल कुमार मौर्य ने की। उन्होंने बताया कि आगामी 12 अगस्त को होने वाला स्थापना दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्राहकों, अभिकर्ताओं और निगम के बीच विश्वास और संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने सभी मुख्य बीमा सलाहकारों से कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बैठक में अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने, नए बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने, उत्कृष्ट अभिकर्ताओं को सम्मानित करने और जनसंपर्क गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।
सहायक शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार ने व्यवसाय वृद्धि और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर नंदलाल चौहान, मुनिराज चौहान, राकेश वर्मा, दिनेश सिंह, ब्रजराज राज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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