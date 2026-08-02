Ghazipur News: खुर्शीद दिलदारनगरी ने भेंट की नई ग़ज़ल पुस्तक
Ghazipur News: दिलदारनगर में मशहूर शायर खुर्शीद दिलदारनगरी ने सामाजिक कार्यकर्ता अबूबकर खान से मुलाकात की और अपनी नई ग़ज़ल पुस्तक 'यादों का काफ़िला मोहब्बतों के साथ' भेंट की। यह पुस्तक मोहब्बत, इंसानी जज़्बात और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। कार्यक्रम में साहित्य पर चर्चा भी हुई।
Ghazipur News: दिलदारनगर। मशहूर शायर खुर्शीद दिलदारनगरी ने सामाजिक कार्यकर्ता अबूबकर खान उर्फ वेचन से सौहार्दपूर्ण मुलाकात कर अपनी नई ग़ज़ल पुस्तक "यादों का काफ़िला मोहब्बतों के साथ" भेंट की। यह उनका तीसरा शेअरी मजमुआ है, जिसमें मोहब्बत, इंसानी जज़्बात, सामाजिक सरोकार और जिंदगी के विविध पहलुओं को खूबसूरत अंदाज़ में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अदब, शायरी और समकालीन साहित्य पर भी चर्चा हुई। अबूबकर खान ने पुस्तक की सराहना करते हुए खुर्शीद दिलदारनगरी के साहित्यिक योगदान की प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल साहित्यिक भविष्य की कामना की। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
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