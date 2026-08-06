Ghazipur News: पीपनार में ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच करने पहुंचे एडीपीआरओ
Ghazipur News: पीपनार गांव में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच शुरू की गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर एडीपीआरओ अभय राज यादव ने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। शिकायत में विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान ने आरोपों को खारिज किया है।
Ghazipur News: मरदह। क्षेत्र के पीपनार गांव में बुधवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर एडीपीआरओ अभय राज यादव ने ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जांच शुरू की। ग्रामीण रामचंद्र यादव, श्यामा चौहान, सतीश चंद्र, रोशन लाल और रामसरन यादव ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच की मांग की थी। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कार्यालय पर खुली बैठक आयोजित कर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए। शिकायत में नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, हैंडपंप रिबोर और मरम्मत कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। एडीपीआरओ ने बताया कि कार्यों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है।
जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय जाने की बात कही। ग्राम प्रधान शबाना खातून ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।