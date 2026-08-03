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Ghazipur News: शहर में बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका पर नियमित फॉगिंग और साफ-सफाई की कमी का आरोप लगाया है। गंदगी और जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ी है। लोगों ने प्रशासन से तात्कालिक फ़ॉगिंग अभियान और नालियों की सफाई की मांग की है।

Ghazipur News: शहर में बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, लोग परेशान

Ghazipur News: गाजीपुर। शहर में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शाम होते ही मच्छरों के झुंड से लोग घरों में भी परेशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा फॉगिंग और साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने से स्थिति और खराब हो गई है। कई इलाकों में गंदगी और जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों ने प्रशासन से नियमित फॉगिंग अभियान चलाने और नालियों की सफाई कराने की मांग की है, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हो सके।

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