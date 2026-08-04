Ghazipur News: दो सीसी संपर्क मार्गों का हुआ लोकार्पण
Ghazipur News: फोटो-02- परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार शिक्षकों को पहले चरण में दिया जाएगा प्रशिक्षण - परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार
Ghazipur News: दिलदारनगर। विधायक निधि से निर्मित दो सीसी संपर्क मार्गों का लोकार्पण मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि मन्नू सिंह ने किया। पहला मार्ग ग्राम सभा चीवटहां में पलिया मार्ग से तौकिर के मकान, जोखन शाह व शंभू यादव के घर होते हुए आशा देवी के आवास तक 130 मीटर लंबा बनाया गया है। दूसरा संपर्क मार्ग ग्राम सभा धनाड़ी में चंद्रशेखर यादव के खेत से टूनमुन शर्मा के घर तक 100 मीटर लंबा निर्मित कराया गया है। मन्नू सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन संपर्क मार्गों के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।
इस मौके पर उर्मिलेश पांडेय, मुकेश यादव, श्रवण गुप्ता, शिवशंकर राजभर, रिशु यादव, अनिल यादव, राधेश्याम उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।