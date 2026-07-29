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Ghazipur News: खरडीहा में नवनिर्मित सीसी मार्ग का हुआ लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: भांवरकोल में जिला पंचायत सदस्य रेखा राय के प्रस्ताव पर 195 मीटर लंबे नवनिर्मित सीसी मार्ग का लोकार्पण किया गया। भाजपा नेता अनिल कुमार राय ने कहा कि इस मार्ग से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मार्ग निर्माण पर 11 लाख 53 हजार रुपये खर्च हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

Ghazipur News: खरडीहा में नवनिर्मित सीसी मार्ग का हुआ लोकार्पण

Ghazipur News: भांवरकोल, हिन्दुस्तान संवाद। जिला पंचायत सदस्य रेखा राय के प्रस्ताव पर जिला पंचायत द्वारा खरडीहा स्थित दूरसंचार केंद्र के पास बनाए गए 195 मीटर लंबे नवनिर्मित सीसी मार्ग का लोकार्पण किया गया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता अनिल कुमार राय तथा अभिनव सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मार्ग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनिल कुमार राय ने कहा कि करइल क्षेत्र की मिट्टी में बारिश के दौरान कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आवागमन काफी कठिन हो जाता था। ग्रामीणों को सरस हाट पहुंचने में होने वाली परेशानी को देखते हुए जिला पंचायत की ओर से 11 लाख 53 हजार रुपये की लागत से इस सीसी मार्ग का निर्माण कराया गया है।

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उन्होंने कहा कि मार्ग बनने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में विनोद राय, शशांक शेखर राय, रविंद्र नाथ राय, राजेश मिश्रा, रामलाल राम, हीरालाल भारती, मुक्तिनाथ राय सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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