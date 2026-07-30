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Ghazipur News: दो बालिकाओं का किया गया टीकाकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में वामा सारथी द्वारा पुलिस लाइन में एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए नि:शुल्क टीकाकरण करना था। स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी संक्रमण और कैंसर के लक्षणों के बारे में जानकारी दी।

Ghazipur News: दो बालिकाओं का किया गया टीकाकरण

Ghazipur News: गाजीपुर। वामा सारथी की ओर से गुरुवार को पुलिस लाइन में एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण कराया गया। साथ एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। इसमें दो पात्र बालिकाओं को टीकाकरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाव के लिए नि:शुल्क एचपीवी टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के टीम की ओर से एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय एवं टीकाकरण के संबंद्ध में जानकारी दी गयी।

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