Ghazipur News: रेलवे अंडरपास के पास जलभराव से दिक्कत
Ghazipur News: खानपुर के सिधौना बाजार में रेलवे अंडरपास के गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को मुश्किलें हो रही हैं। जलभराव के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गड्ढे की मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग की है।
Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सिधौना बाजार स्थित रेलवे अंडरपास के मुहाने पर सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जलभराव के कारण गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन बीच रास्ते में फंस जाते हैं। दोपहिया वाहन चालक कई बार संतुलन खोकर गिरने से चोटिल भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद भी अंडरपास के पास लंबे समय तक पानी जमा रहता है। यह मार्ग एनएच-31 वाराणसी-गोरखपुर हाईवे को बिहारीगंज मार्ग सहित कई गांवों से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां दिनभर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन रहता है।
जलभराव से बचने के प्रयास में वाहन चालक सड़क किनारे से निकलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गड्ढे की मरम्मत, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था और समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
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