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Ghazipur News: आरोग्य मेले के दिन पीएचसी बंद मिलने पर डॉक्टर को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दिन मरदह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेटहु के ताले बंद मिलने पर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रभारी डॉ. रवि रंजन को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया और जुलाई का वेतन रोकने का आदेश दिया।

Ghazipur News: आरोग्य मेले के दिन पीएचसी बंद मिलने पर डॉक्टर को नोटिस

Ghazipur News: मरदह, हिन्दुस्तान संवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेटहु पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दिन ताला बंद मिलने और ग्रामीणों के धरना-प्रदर्शन की खबर को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। मामले में मरदह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. रवि रंजन को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक जुलाई माह का वेतन बाधित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने इसे शासन की जनकल्याणकारी योजना की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताते हुए घोर प्रशासनिक शिथिलता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और शासन के निर्देशों की अवहेलना माना है।

चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीएचसी मेटहु पर प्रभारी चिकित्सक डॉ. राजीव गोंड़ सहित नौ कर्मचारी तैनात हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल समय से नहीं खुलता और कर्मचारी नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

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