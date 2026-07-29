Ghazipur News: गुरु पूर्णिमा पर मठों और आश्रमों में गूंजे गुरु वंदना के स्वर

Ghazipur News: गाजीपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न मठों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने गुरुजनों का दर्शन-पूजन किया। हथियाराम मठ, चकेरी धाम और गिरनार आश्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रमों में भक्ति, कीर्तन, और साधना का आयोजन किया गया।

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जिले के विभिन्न मठों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जखनिया स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ, देवकली के चकेरी धाम, दिलदारनगर स्थित गिरनार आश्रम सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरुजनों का दर्शन-पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे जिले में गुरु परंपरा के प्रति लोगों की आस्था और समर्पण दिखाई दिया। सिद्धपीठ हथियाराम मठ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर महंत श्री भवानी नंदन यति महाराज ने अपने ब्रह्मलीन गुरु पवाहारी महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति जी के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं पूजन-अर्चन कर किया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला।

महत्वपूर्ण टिप्पणी महामंडलेश्वर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की प्राचीन और पवित्र परंपरा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सिद्धपीठ की बुढ़िया माई की पवित्र मिट्टी और भस्म को श्रद्धा से मस्तक पर धारण करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह चंदन से भी कम पवित्र नहीं है। उन्होंने बताया कि यह तपोभूमि 25 गुरुजनों की साधना से पवित्र बनी है और यहां लगभग 1100 Jahren से संतों ने तपस्या की है। उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव, श्रद्धा और अनुराग ही जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। भारत सदैव विश्वगुरु रहा है और इसकी सनातन संत परंपरा हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। उन्होंने आधुनिकता की अंधी दौड़ से बचते हुए भारतीय संस्कारों को अपनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि सिद्धपीठ हथियाराम मठ की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है। यहां आने वाला श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि भारत संतों और ऋषियों की परंपरा वाला देश है और वर्तमान समय में युवाओं को भटकाने के प्रयास हो रहे हैं, ऐसे में आध्यात्मिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को बचाए रखना आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम में डॉ. रत्नाकर त्रिपाठी, देवराहा बाबा बिरनो, जितेंद्र सिंह वैभव, रणजीत सिंह, गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमन द्विवेदी, बाबू महाराज, शिवानंद सिंह उर्फ झूना सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

भक्ति और श्रद्धा का संगम चकेरी धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर भक्ति और श्रद्धा का संगम

देवकली। गंगा तट स्थित चकेरी धाम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 संत त्रिवेणी दास जी महाराज के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कीर्तन, भजन, हवन, पूजन, ध्वजारोहण एवं गुरु पूजा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत त्रिवेणी दास जी महाराज ने कहा कि गुरु परमात्मा का स्वरूप है, जो जीव और परमात्मा के बीच सेतु बनकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कृपा पात्र शिष्य जयप्रकाश दास फलहारी ने आत्मचिंतन और सच्चे सद्गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लोकगीत गायक उमेश यादव सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं रामघाट फूलवारी आश्रम और तुलसीपुर करंडा में भी 12 कुंतल बेसन का प्रसाद वितरित किया गया।

भाजपा कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संतों का लिया आशीर्वाद

जमानियां। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व छात्र नेता एवं भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बसों से वाराणसी स्थित विभिन्न मंदिरों, मठों और आश्रमों के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने संतों, महंतों, पुजारियों और गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा श्रीफल भेंट कर सनातन गुरु परंपरा का सम्मान किया। धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। इस दौरान सीर गोवर्धनपुर स्थित गुरु रविदास जन्मस्थली पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। कार्यक्रम में गिरधारी सिंह, अरविंद सिंह, राजू पांडेय, संजीत यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

गिरनार आश्रम में श्रद्धालुओं का उमड़ना गुरु पूर्णिमा पर गिरनार आश्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

दिलदारनगर। अघोर सेवा मंडल द्वारा संचालित गिरनार आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आश्रम के संस्थापक अवधूत बाबा शावक राम, बाबा तुकाराम एवं बाबा ऊँन मुनि राम के समाधि स्थलों तथा मंदिर में साधु ओम राम ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। पूजन के बाद सफल योनी का पाठ, आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। सुबह श्रद्धालुओं को हलवा-चना तथा दोपहर में महाप्रसाद वितरित किया गया। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए आश्रम पहुंचते रहे। इस अवसर पर बाबा कर्मवीर राम ने भी पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम में सचिव अरविंद सिंह, हरिशंकर सिंह, राहुल, ऋषु यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया।