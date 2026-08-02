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Ghazipur News: समाधान शिविर में 73 शिकायतें दर्ज, 19 का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में समाधान अभियान के तहत आयोजित शिविर में 73 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 19 का मौके पर निस्तारण किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों की जांच घर-घर जाकर करने की बात कही। प्रशासन की प्राथमिकता सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है।

Ghazipur News: समाधान शिविर में 73 शिकायतें दर्ज, 19 का मौके पर निस्तारण

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। प्रदेश सरकार के गांव की समस्या-गांव में समाधान अभियान के तहत जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर विकासखंड सदर की ग्राम पंचायत छावनी लाइन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी राजन राय ने की। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 73 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 19 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। शिविर में जिले के 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्व, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जिला पंचायत, नलकूप तथा अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं।

ग्राम पंचायत अधिकारी शशि प्रकाश राय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों की घर-घर जाकर जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। अन्य विभागों की शिकायतों का भी निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय, सदर उपजिलाधिकारी विनोद जोशी, खंड विकास अधिकारी निरूपमा सिंह, ग्राम प्रशासक लालमुनी देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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