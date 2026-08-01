Ghazipur News: 436 शिकायतों में से मौके पर 40 का हुआ समाधान

Ghazipur News: गाजीपुर। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील कासिमाबाद में आयोजित हुआ। डीएम अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने लोगों की समस्याएं सुनी। 86 शिकायतों में से मौके पर चार का निस्तारण किया गया। वहीं कुल सात तहसीलों पर 436 शिकायतों में 40 का मौके पर समाधान किया गया। तहसील सदर में 46 में सात, तहसील मुहम्मदाबाद में 76 में से 14, जमानियां तहसील में 49 में से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील जखनिया में 86 शिकायतों में चार, तहसील सैदपुर में 48 में से दो और तहसील सेवराई में 45 में से चार का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कराया तथा शेष शिकायतों को सम्बंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद आदि रहे。