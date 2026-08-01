Ghazipur News: 436 शिकायतों में से मौके पर 40 का हुआ समाधान
Ghazipur News: गाजीपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के तहत 436 शिकायतों में से मौके पर 40 का निस्तारण किया गया। डीएम अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने शिकायतें सुनीं। जमानियां तहसील में 49 प्रार्थना पत्रों में से 5 का समाधान किया गया।
Ghazipur News: गाजीपुर। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील कासिमाबाद में आयोजित हुआ। डीएम अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने लोगों की समस्याएं सुनी। 86 शिकायतों में से मौके पर चार का निस्तारण किया गया। वहीं कुल सात तहसीलों पर 436 शिकायतों में 40 का मौके पर समाधान किया गया। तहसील सदर में 46 में सात, तहसील मुहम्मदाबाद में 76 में से 14, जमानियां तहसील में 49 में से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील जखनिया में 86 शिकायतों में चार, तहसील सैदपुर में 48 में से दो और तहसील सेवराई में 45 में से चार का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कराया तथा शेष शिकायतों को सम्बंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राजन राय, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद आदि रहे。
जमानियां तहसील में शिकायतों का निस्तारण
49 प्रार्थना पत्रों में पांच का निस्तारण
जमानियां। तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम निधि की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में आए 49 प्रार्थना पत्र पर 5 लोगों की समस्या का समाधान किया गया। शेष समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया गया। मौके पर क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार तिवारी, तहसीलदार राम नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार, कानूनगो नसीमुल्लाह आदि रहे।
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