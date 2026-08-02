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Ghazipur News: अनुरक्षण कार्य के चलते चार और पांच अगस्त को बाधित रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाज़ीपुर के 220 केवी उपकेंद्र में 4 और 5 अगस्त को मरम्मत कार्य के कारण कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता के अनुसार, काम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है और वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

Ghazipur News: अनुरक्षण कार्य के चलते चार और पांच अगस्त को बाधित रहेगी बिजली

Ghazipur News: गाजीपुर। जनपद के 220 केवी उपकेंद्र गाजीपुर में प्रस्तावित अनुरक्षण कार्य के कारण 4 और 5 अगस्त को कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति निर्धारित समय तक प्रभावित रहेगी। सहायक अभियंता (ट्रांसमिशन) मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को 132 केवी सैदपुर लाइन तथा 5 अगस्त को गाजीपुर सर्किट-2 लाइन का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। दोनों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि अनुरक्षण कार्य के दौरान 132 केवी उपकेंद्र सैदपुर पर अतिभारिता की स्थिति के चलते 33 केवी सावना और 33 केवी खानपुर फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

वहीं 132 केवी उपकेंद्र गाजीपुर से निकलने वाले 33 केवी जखनिया और 33 केवी पारा फीडरों से संबंधित क्षेत्रों में भी निर्धारित अवधि तक आपूर्ति प्रभावित होगी। सहायक अभियंता ने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए निर्धारित अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

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