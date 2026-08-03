Ghazipur News: गाजीपुर पुलिस को मिली दो अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बाइक
Ghazipur News: गाजीपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकें प्राप्त की हैं। इन वाहनों का उद्देश्य ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करना है। इन बाइकों में उन्नत तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे शहर में यातायात की निगरानी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गाजीपुर पुलिस को दो आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन (रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल) मिला। सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों में स्पीड लेजर गन, हाई विजन और नाइट विजन कैमरा, नंबर प्लेट पहचान प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मोबाइल डिवाइस, ब्रेथ एनालाइजर, डेसीबल मीटर और लाल-नीली बत्ती और हूटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ओवरस्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
इसके अलावा शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी, भीड़भाड़ और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और जेएफडी के तहत चिन्हित कोतवाली, सैदपुर, कासिमाबाद, नंदगंज और मरदह थाना क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। इस अवसर पर एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्र, यातायात निरीक्षक बालेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी, रणधीर कुमार गिरि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।