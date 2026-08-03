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Ghazipur News: गाजीपुर पुलिस को मिली दो अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बाइक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दो आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकें प्राप्त की हैं। इन वाहनों का उद्देश्य ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करना है। इन बाइकों में उन्नत तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे शहर में यातायात की निगरानी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

Ghazipur News: गाजीपुर पुलिस को मिली दो अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बाइक

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गाजीपुर पुलिस को दो आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन (रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल) मिला। सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों में स्पीड लेजर गन, हाई विजन और नाइट विजन कैमरा, नंबर प्लेट पहचान प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मोबाइल डिवाइस, ब्रेथ एनालाइजर, डेसीबल मीटर और लाल-नीली बत्ती और हूटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ओवरस्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

इसके अलावा शहर के प्रवेश और निकास मार्गों पर तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी, भीड़भाड़ और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और जेएफडी के तहत चिन्हित कोतवाली, सैदपुर, कासिमाबाद, नंदगंज और मरदह थाना क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। इस अवसर पर एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्र, यातायात निरीक्षक बालेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी, रणधीर कुमार गिरि उपस्थित रहे।

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