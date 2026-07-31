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Ghazipur News: कावर मार्ग से अतिक्रमण हटाने को दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में सावन के मद्देनजर, नगर पालिका ने वेंडिंग जोन नई सड़क, ददरी घाट पर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। सावन में कांवरिए बड़ी संख्या में ददरी घाट पर आते हैं, इसलिए तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।

Ghazipur News: कावर मार्ग से अतिक्रमण हटाने को दिए निर्देश

Ghazipur News: गाजीपुर। सावन के मद्देनजर नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक अरविंद सोनकर, मनजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने शहर के वेंडिंग जोन नई सड़क, ददरी घाट से अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को हिदायत दी। सावन माह में बड़ी संख्या में कांवरिए गंगा जल लेने ददरी घाट पर आते हैं। जिसको देखते हुए नगर पालिका ने बनाए गए अस्थायी वेंडिंग जोन, नयी रोड ददरी घाट पर लगाए गए दुकानदारों को हिदायत दिया अतिक्रमण को तीन दिवस के अंदर हटा ले।

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