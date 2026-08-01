Ghazipur News: निर्माणाधीन मकान से 7.5 केवी जनरेटर चोरी
Ghazipur News: गाजीपुर के प्रीतम नगर में एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर 7.5 केवी का जनरेटर चुरा ले गए। मकान के मालिक ने पड़ोसी से जनरेटर उधार लिया था। रात में चोरी की घटना हुई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही है।
Ghazipur News: गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रीतम नगर बंशीबाजार स्थित एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर 7.5 केवी का जनरेटर चुरा ले गए। चितनाथ निवासी सुनील केशरी ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि मकान की ढलाई के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राकेश यादव से जनरेटर मांगकर लगाया था। रात के दौरान अज्ञात चोर जनरेटर चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस जांच कर रही है।
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