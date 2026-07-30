Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: गाज़ीपुर में जंगीपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर इमरान करैशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उप निरीक्षक गजेन्द्र राय ने बताया कि इमरान को मुखबीर की सूचना पर बेसो नदी पुल के पास से पकड़ा गया। उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

Ghazipur News: हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Ghazipur News: गाजीपुर। जंगीपुर पुलिस ने गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर इमरान करैशी उर्फ सोनू पुत्र अबुल हसन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक गजेन्द्र राय ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर इमरान कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र अबुल हसन कुरैशी निवासी वार्ड नं. 6 जंगीपुर का निवासी है। मुखबीर की सूचना पर बेसो नदी पुल के पास बहद् ग्राम सरौली उर्फ पहेतिया से गिरफ्तार किया गया। जांच करने के पर एक अवैध तमंचा सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश करते हुये जेल भेज दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।