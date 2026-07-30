Ghazipur News: हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Ghazipur News: गाज़ीपुर में जंगीपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर इमरान करैशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उप निरीक्षक गजेन्द्र राय ने बताया कि इमरान को मुखबीर की सूचना पर बेसो नदी पुल के पास से पकड़ा गया। उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
Ghazipur News: गाजीपुर। जंगीपुर पुलिस ने गुरुवार को हिस्ट्रीशीटर इमरान करैशी उर्फ सोनू पुत्र अबुल हसन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक गजेन्द्र राय ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर इमरान कुरैशी उर्फ सोनू पुत्र अबुल हसन कुरैशी निवासी वार्ड नं. 6 जंगीपुर का निवासी है। मुखबीर की सूचना पर बेसो नदी पुल के पास बहद् ग्राम सरौली उर्फ पहेतिया से गिरफ्तार किया गया। जांच करने के पर एक अवैध तमंचा सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय में पेश करते हुये जेल भेज दिया जाएगा।
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