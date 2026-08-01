Ghazipur News: मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने पर लिए दस लाख, केस
Ghazipur News: गाजीपुर में एक आरोपी के खिलाफ नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। खालिद अमीर ने बताया कि लखनऊ के आरिफ महमूद ने उसके रिश्तेदार को मेडिकल कालेज में प्रोफेसर पद के लिए भर्ती कराने का भरोसा देकर 10 लाख रुपये लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नाम गायब था। मामले की जांच जारी है।
Ghazipur News: गाजीपुर। शहर कोतवाली में शनिवार को नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिलदारनगर थाना के उसिया निवासी खालिद अमीर ने बताया कि लखनऊ के आरिफ महमूद ने कहा कि मेडिकल कालेज में प्रोफेसर पद के लिए भर्ती निकली है। अगर तुम्हारा कोई आदमी होगा तो बताना, मैं उसे भर्ती करा दूंगा। मैंने अपने रिश्तेदार डा. मुंजिर अली खान निवासी बारा से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं चंदौली मेडिकल कालेज में प्रोफेसर पद के लिए फार्म भरा हूं। भर्ती कराने को लेकर मैंने आरिफ महमूद को 10 लाख रुपये एडवांस दिया, लेकिन, जब रिजल्ट आया, तब मेरे रिश्तेदार का नाम उसमें नहीं था।
पैसे मांगने पर आरोपी टाल-मटोल कर रहा है। कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
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